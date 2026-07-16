В Югре во время работы заживо сгорел сварщик

Внезапно емкость вспыхнула и пламя тут же перекинулось на мужчину Фото: Ольга ЮШКОВА.

Трагедия произошла на производственной базе в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сварщик выполнял работы по электросварке шва металлической бочки. Внезапно емкость вспыхнула и пламя тут же перекинулось на мужчину. Сварщик сгорел заживо.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СУ СК по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемым стал один из сотрудников организации Октябрьского района. Он несет ответственность за безопасное производство работ и охрану труда членами бригады на территории производственной базы. Сварщик погиб, так как он не обеспечил контроль за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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