В Нягани старушка на узбекском авто спровоцировала ДТП с 2 пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Нягани по вине пенсионерки, которая не стала соблюдать правила дорожного движения и протаранила на автомобиле узбекского автопрома другую машину.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:50 75-летняя женщина за рулем автомобиля Ravon при повороте налево вне перекрёстка не уступила дорогу и врезалась в автомобиль Kia, управлял которым 47-летний водитель. В результате ДТП пострадали как сама виновница автоаварии, так и ее 68-летняя пассажирка получили травмы.

За прошедшие сутки в Югре произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Задержано 7 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 45 водителей.

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