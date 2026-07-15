«По заданию кураторов»: ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на НПЗ в Югре

Фото: фрипик.ру.

Северянин, задержанный ФСБ по делу о подготовке теракта на нефтяном объекте в ХМАО, дал признательные показания. По его словам, он вступил в переписку с представителем украинской разведки и передавал ему данные об объектах ТЭК.

Мужчина заявил, что по заданию куратора передал сведения о нефтегазопроводе в Белоярском районе. Затем куратор предложил забрать в лесополосе под Тюменью пакет со взрывным устройством для подрыва трубопровода Красноленинского НПЗ .

Ранее силовики сообщили о предотвращении теракта на предприятии в Нягани. Россиянин был задержан возле тайника со взрывчаткой при попытке исполнить задание украинских спецслужб.

При осмотре силовики изъяли самодельное устройство массой 1,5 кг с электродетонатором иностранного производства. Следствие возбудило дело о незаконном обороте взрывчатки и приготовлении к теракту.

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