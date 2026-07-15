Житель Сургута перевернул фамилию наоборот, чтобы не платить кредит

Фото: Суды Югры

Житель Сургута проявил смекалку, чтобы от него отстали коллекторы, которые выбивали с него долг в размере 130 тысяч рублей. На время это сработало.

По данным «Судов Югры», Сургутский городской суд рассмотрел заявление коллекторской организации о замене стороны правопреемником по гражданскому делу по иску НАО «Первое клиентское бюро» к Полишко И.А. о взыскании задолженности по кредитному договору. Долг был около 130 тысяч рублей. Коллекторы заявляли, что должник умер, а потому просят суд перекинуть долг на его наследников.

Суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество. Причем сделал это виртуозно. Мужчина просто перевернул ФИО наоборот: с ПОЛИШКО И.А. на ОКШИЛОП А.И.

Так как перемена фамилии, имени, отчества не является основанием для передачи долга другим родственникам, то суд отказал в иске.

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