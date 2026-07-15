В Когалыме задержан вандал, который разрушил могилы на кладбище

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Когалыма обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные разрушили две надгробных плиты на захоронениях его родственников на кладбище. Оперативники установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, уголовник признался полицейским, что был в стельку пьяным и намеренно расколотил памятники на могилах. Общая сумма материального ущерба превысила 250 тысяч рублей.

В отношении алкогероя возбуждены уголовные дела по статьям: «Надругательство над местами захоронения» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Громитель могил будет ожидать вынесения приговора суда. находясь на свободе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нефтеюганске водитель впечатал женщину в забор насмерть