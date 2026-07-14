Жительница Нягани упала у поликлиники и хотела содрать за перелом 1,5 млн рублей, но получилось только 400 тысяч

Фото: Суды Югры

Жительница Нягани подала в суд на городскую поликлинику, с которой требовала взыскать компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Такие деньжища дама запросила за то, что шлепнулась у поликлиники и сломала ногу.

По данным «Судов Югры», в декабре 2024 года югорчанка шла по обледенелым ступеням у входа в здание клинико-диагностической лаборатории. Она поскользнулась, упала и получила закрытый перелом. Долгое время женщина находилась дома на лечении, не могла вести привычный образ жизни. Свои моральные страдания она оценила в 1,5 миллиона рублей.

Суд же взыскал с поликлиники в пользу дамы только 400 000 рублей.

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