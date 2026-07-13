Водитель Porsche Cayenne из Нефтеюганска вновь идет под суд за отказ от прохождения медосвидетельствования

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Отделом дознания ОМВД России по г. Нефтеюганску завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 264.1 УК РФ и ч. 1 ст. 264.3 УК РФ, возбужденного в отношении

В октябре 2025 года во время патрулирования улиц города инспекторы ДПС Госавтоинспекции при полиции Нефтеюганска остановили автомобиль Porsche Cayenne. За рулем дорогой тачки находился наглый 30-летний местный житель. Водительских прав у него не оказалось и он был сильно нетрезв. От требования «подуть в трубочку» югорчанин отказался. Вскоре выяснилось, что в 2023 году нефтеюганец уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за нарушение правил дорожного движения. Тогда его оштрафовали и лишили прав на 1,5 года.

За повторное нарушение в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. В январе текущего года, находясь под следствием, фигурант вновь попал в поле зрения инспекторов ДПС.

Нефтеюганец ехал по городу на автомобиле матери без государственных регистрационных знаков, не имея водительских прав. Злоумышленника привлекли к административной ответственности и опять возбудили в отношении него уголовное дело.

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