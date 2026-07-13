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НовостиОбщество13 июля 2026 10:43

Водитель Porsche Cayenne из Нефтеюганска вновь идет под суд за отказ от прохождения медосвидетельствования

За отказ от прохождения медосвидетельствования водитель Porsche Cayenne из Нефтеюганска вновь идет под суд
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Отделом дознания ОМВД России по г. Нефтеюганску завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 264.1 УК РФ и ч. 1 ст. 264.3 УК РФ, возбужденного в отношении

В октябре 2025 года во время патрулирования улиц города инспекторы ДПС Госавтоинспекции при полиции Нефтеюганска остановили автомобиль Porsche Cayenne. За рулем дорогой тачки находился наглый 30-летний местный житель. Водительских прав у него не оказалось и он был сильно нетрезв. От требования «подуть в трубочку» югорчанин отказался. Вскоре выяснилось, что в 2023 году нефтеюганец уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за нарушение правил дорожного движения. Тогда его оштрафовали и лишили прав на 1,5 года.

За повторное нарушение в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. В январе текущего года, находясь под следствием, фигурант вновь попал в поле зрения инспекторов ДПС.

Нефтеюганец ехал по городу на автомобиле матери без государственных регистрационных знаков, не имея водительских прав. Злоумышленника привлекли к административной ответственности и опять возбудили в отношении него уголовное дело.

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