Скрин с видео тг-канала Транспортный цех/Югра

Водители, которые в эти дни едут в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру по трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск жалуются на многокилометровые пробки и многочасовые ожидания на въезде в регион. Так, один из блогеров Сургута простоял в автомобильной пробке под Салымом в Нефтеюганском районе, когда ехал по трассе из Тюмени, пять часов. При этом на выезд из Югры дорога абсолютно свободна.

Тг-канал «Транспортный цех/Югра» со ссылкой на ответ правительства ХМАО сообщает, что дорожный коллапс на границе региона происходит из-за того, что здесь сейчас развернуты мобильные посты досмотра. У водителей и пассажиров полицейские и госавтоинспекторы проверяют документы и очень пристально осматривают перевозимые грузы. Власти подчеркивают, что проверки вынужденные и проводятся исключительно ради общественной безопасности и антитеррористической защиты региона. По некоторым данным, такие проверки инициированы ФСБ и силовики ищут вражеские дроны в грузовиках. Однако, официально об этом не сообщается.

Власти ХМАО объяснили многочасовые пробки на трассе под Салымом

Пока что водителям рекомендуют запастись питьевой водой, набраться терпения и закладывать лишние часы на прохождение контроля при планировании поездки.

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