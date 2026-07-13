В аэропорту Сургута задержаны сразу несколько авиарейсов

Скрин с сайта аэропорта Сургута

Сегодня, 13 июля, в аэропорту города Сургута задержаны сразу несколько авиарейсов как на вылет, так и на прилет. Есть даже полностью отмененные рейсы.

Так, согласно онлайн-табло воздушной гавани, был совсем отменен авиарейс в Санкт-Петербург со временем отправления в 04:55. Пассажиры авиарейса Сургут – Сочи ждут вылета более 8 часов. Вместо 08:50 борт отправится только в 18:15. В Екатеринбург рейс задержали почти на 3 часа. Вместо 18:05 самолет вылетит только в 20:55.

Не отправится вовремя и рейс в Худжант (Таджикистан). Вместо 17 часов, борт вылетит только в 19 часов.

По табло прилетов видно, что самолет из Санкт-Петербурга на -3:55 был отменен. Самолеты из Сочи, Худжанда и Екатеринбурга прибудут позже. Больше всего задерживается прилет из Сочи: вместо 06:00 утра он будет в 17:15.

Тем временем, транспортной прокуратурой 13 июля организованы надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропортов УрФО,

- 13 июля 2026 года в аэропортах Екатеринбурга, Оренбурга и Сургута задержаны авиарейсы в различные направления. Вопрос предоставления авиакомпаниями обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов находится на контроле транспортных прокуроров, - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

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