Суд Сургута продлил арест для водителя, который на большой скорости насмерть сбил мальчика на улице Крылова

Фото: Скрин с УМВД по ХМАО-Югре

Сургутский городской суд продлил нахождение под стражей водителю, которой насмерть сбил 10-летнего мальчика в Сургуте. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В «Судах Югры», напомнили, что 17 мая 2026 года сургутянин мчался на большой скорости в районе 39-го микрорайона на своем Chevrolet Cruze. Мужчина сбил несовершеннолетнего пешехода – 10-летнего мальчика, который в этот момент пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ребенок пролетел несколько десятков метров и упал на другую полосу движения. Полученные ребенком травмы оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В судебном заседании водитель не возражал против продления меры пресечения. Ему продлен срок содержания под стражей до 17 сентября 2026 года.

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