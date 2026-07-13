В Нефтеюганском районе на 2 недели остановили стройку из-за разнорабочего-мигранта

Фото: Суды Югры

Нефтеюганский районный суд приостановил деятельность на строительной площадке по возведению многоквартирного дома за нарушение миграционного законодательства.

По данным «Судов Югры», индивидуальный предприниматель трудоустроил на работу мигранта на должность разнорабочего в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района. При этом иностранец имел патент, выданный ему на территории другого субъекта РФ. Просто мужчина трудился вне пределов региона, указанного в документе. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте строительства сроком на 14 суток.

Кто заплатит за вынужденный простой стройки и нарушения сроков сдачи, не сообщается.

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