В Нефтеюганском районе на 2 недели остановили стройку из-за разнорабочего-мигранта

Нефтеюганский районный суд приостановил деятельность на строительной площадке по возведению многоквартирного дома за нарушение миграционного законодательства.
По данным «Судов Югры», индивидуальный предприниматель трудоустроил на работу мигранта на должность разнорабочего в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района. При этом иностранец имел патент, выданный ему на территории другого субъекта РФ. Просто мужчина трудился вне пределов региона, указанного в документе. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте строительства сроком на 14 суток.
Кто заплатит за вынужденный простой стройки и нарушения сроков сдачи, не сообщается.
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