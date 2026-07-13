Семьи из Югры могут накопить на квартиру за 5,8 млн рублей за два года

Аналитики не учли, где будет жить семья эти два года, пока копит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Семьи из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сейчас сильно удивятся, но они могут накопить на двухкомнатную квартиру, стоимостью 5,8 млн рублей, всего за два года и один месяц. Такую юмористическую статистику вновь подвели аналитики РИА «Новости». По данному показателю регион занял второе место в России.

Расчеты велись, исходя из того, что средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке в Югре составляет около 5,8 млн рублей. Также в топ-з регионов России по скорости накопления на жилье вошли жители Мурманской области. Им тоже потребуется 2,1 года на квартиру. Жители Ненецкого автономного округа будут копить около 2,2 лет.

При этом аналитики не учли, где будет жить семья эти два года, пока копит, что она будет есть, во что одеваться и сумасшедшую инфляцию.

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