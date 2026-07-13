Власти Югры расширили круг получателей региональных льгот для военнослужащих и их семей

Фото: соцсети Руслана Кухарука

Правительство Югры расширило перечень категорий граждан, имеющих право на региональные меры социальной поддержки. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты субъекта были утверждены на еженедельном заседании под председательством губернатора Руслана Кухарука.

Теперь преференции, ранее адресованные исключительно участникам специальной военной операции и их семьям, распространяются на более широкий круг военнослужащих. В частности, речь идет о тех, кто выполняет боевые задачи в приграничных субъектах Российской Федерации, а также о бойцах, принимавших участие в сражениях на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, начиная с 11 мая 2014 года. Льготы затронут такие сферы, как газификация жилья, обеспечение питанием в образовательных учреждениях, компенсация родительской платы за детские сады, а также предоставление преимуществ в учреждениях культуры, спорта и соцобслуживания.

Югра традиционно предлагает одни из самых привлекательных условий для защитников Отечества в стране. Так, единовременная выплата при заключении контракта составляет 4,1 млн рублей. При этом гарантированная сумма дохода военнослужащего за год достигает не менее 6,6 млн рублей, а с учетом всех положенных льгот, дополнительных выплат и списания кредитных обязательств до 10 млн рублей, общее материальное обеспечение за первый год службы может превысить 18,5 млн рублей. Действие этих условий распространяется на всех, кто подписал контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора.

Также в регионе предусмотрены поощрения и за боевые заслуги. Жители округа получают 100 тысяч рублей за каждую государственную награду, а иногородние бойцы, заключившие контракт в Югре, имеют право на единовременную выплату в аналогичном размере. Важно, что процесс оформления этой выплаты максимально упрощен: для ее назначения больше не требуется предоставлять копию удостоверения о награждении, так как обмен необходимыми документами осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия.

Всего в дополнение к федеральным в Югре действует 36 региональных мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Пристальное внимание уделяется детям участников СВО: для них предусмотрена стопроцентная компенсация родительской платы за детские сады и бесплатное двухразовое горячее питание в школах. Также при поступлении в вузы и колледжи округа дети военнослужащих могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что заключить контракт могут не только граждане России, но и иностранцы, а также лица без гражданства. Возраст мужчин, желающих поступить на военную службу по контракту, – от 18 до 65 лет.