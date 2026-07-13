Кондинцу дали 4 месяца «строгача» за отказ платить алименты

Фото: Суды Югры

Житель Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ни в какую не хочет добровольно платить алименты на содержание своих детей. Административные штрафы и наказания на него не действуют, поэтому горе-папаша отправится на 4 месяца в колонию строгого режима.

По данным «Судов Югры», по решению суда кондинец обязан выплачивать алименты на содержание троих детей. Он уже был неоднократно подвергнут административному наказанию, но продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

В итоге мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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