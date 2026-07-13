Отец участника СВО из Югры получил 3 млн рублей на жилье

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

После вмешательства прокуратуры отцу участника специальной военной операции из Нефтеюганска выплатили стоимость аварийного жилья на сумму более 3 млн рублей. В надзорное ведомство обратился сам отец бойца.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в собственности у югорчанина имелась квартира в доме, который в 2022 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако мэрия долгое время тянула с выплатами за аварийное жилье члену семьи участника СВО. После прокурорского вмешательства заявителю перечислено более 3 млн рублей.

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