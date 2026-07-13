В Ханты-Мансийске ищут инвесторов для восстановления объекта культурного наследия

Фото: Музей природы и человека

Департамент по управлению госимуществом Югры всего за один рубль выставил на аукцион исторический памятник, который находится на улице Кирова, 22 в районе Самарово города Ханты-Мансийска. Это не просто деревянный дом, а объект культурного наследия регионального значения.

Согласно условиям проекта договора купли-продажи,инвестор обязуется за собственные средства провести реставрацию памятника культуры и истории, превратив его в новую точку притяжения для туристов или в современное социальное пространство.

Дом был построен в 1890-х годах и ранее он принадлежал зажиточному скупщику рыбы Адриану Корепанову. В 2013 году пожар повредил конструкции дома и его внутренние помещения. Исторический памятник обследовали и признали аварийным, но пригодным для восстановления.

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