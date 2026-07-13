В Сургутском районе осудят дроппера, который обналичил более полумиллиона рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В суд передано уголовное дело в отношение 26-летнего жителя поселка Белый Яр Сургутского района. Он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в феврале 2026 года в одном из мессенджеров неизвестный предложил югорчанину стать посредником в помощи с финансовыми операциями за денежное вознаграждение. Северянин тут же согласился. Он дал данные к банковским счетам и картам для незаконных переводов. Югорчанин, находясь на вахте в Нефтеюганском районе, поддерживал связь со своим «куратором». Он знал, что поступающие на его счета деньги добыты мошенниками преступным путем. Всего за одни сутки на его счет поступило более 571 тысячи рублей, внесенных через терминалы в другом регионе.

Затем сургутянин перевел деньги на подконтрольные третьим лицам банковские счета и мобильные номера и получил за свою «работу» около 21 тысячи рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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