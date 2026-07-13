В Югре 7-летний мальчик на квадроцикле на берегу реки убился о натянутый трос теплохода

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Трагедия произошла в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу, 10 июля. В результате ДТП погиб 7-летний ребенок.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:00 в селе Тугияны на берегу реки Обь 7-летний мальчик сел за руль квадроцикла STELS ATV800TE и отправился кататься. Он был снесен с квадроцикла поперечно натянутым швартовый канат теплохода. Мальчик получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а также проводится проверка по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». Родители тоже понесут ответственность, но сына им уже ничто не вернет.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 16 ДТП, в которых 2 человека погибли, 21 получил травмы. Задержано 35 нетрезвых водителей. За выезд на встречку привлечено 53 водителя.

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