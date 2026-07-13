В Пыть-Яхе мошенники развели жителя Тюмени при покупке мототехники на полмиллиона рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратился местный житель с заявлением о мошенничестве 34 летний житель Тюмени, который приехал в Югру по работе.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в начале апреля текущего года тюменец подбирал себе мотоцикл на сайте бесплатных объявлений. Мужчина нашел нужный товар и связался с продавцом, который сразу предложил ему перейти мессенджер. Продавец объяснил, что мотоцикл будет доставлен из другой страны. Тюменец заключил договор купли-продажи и перевел на неизвестный счет 148 000 рублей. Чуть позже оплатил еще дополнительные запчасти на сумму 19 520 рублей и стал ждать пока товар пройдет таможенное оформление. Далее с мужчиной связался якобы таможенный агент, который заявил, что необходимо произвести следующий платеж на сумму 296 000, что мужчина и сделал.

В оговоренные сроки мотоцикл так и не прибыл. Аферисты уверяли, что это всего лишь задержки в доставке. Когда объявление о продаже транспорта было удалено и телефоны аферистов стали недоступны, тюменец понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 463 520 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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