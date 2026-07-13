Многодетный отец из Югры расстрелял бродячих собак и избежал тюрьмы

Фото: Суды Югры

Суд прекратил уголовное дело в отношении живодера из Нефтеюганского района. Мужчину обвиняли незаконном хранении боеприпасов и жестоком обращении с животными. Югорчанин расстерял бездомных собак. Он отделался штрафом в 100 тысяч рублей и извинениями.

По данным «Судов Югры», в конце 2024 года у югорчанина было аннулировано разрешение на оружие. Однако боеприпасы он не сдал. В феврале 2025 года взял у своей сестры карабин ТОЗ-78-04М с патронами. На территории вагон-городка Туканского месторождения он расстрелял из ружья бездомных собак.

Так как живодер является многодетным отцом, впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал вину и раскаялся в содеянном и добровольно загладил причиненный вред, перечислив благотворительные взносы в размере 15 000 рублей в приют для животных «Право на жизнь» и 21 000 рублей в школу-интернат № 2, суд прекратил уголовное дело и освободил обвиняемого от уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительницу Сургута опять поймали пьяной за рулем и конфисковали авто