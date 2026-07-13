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НовостиПолитика13 июля 2026 8:32

В Когалыме простились с погибшим на СВО Павлом Медведем

С погибшим на СВО Павлом Медведевым простились в Когалыме
Нина БАРИНОВА
Фото: ЧП Когалым

Фото: ЧП Когалым

В воскресенье, 12 июля, в городе Когалыме простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Павлом Валерьевичем Медведевым. Боец из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пал в ходе выполнения боевой задачи 3 июля.

- ...при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО погиб наш родной и близкий человек — любимый муж, отец, сын и друг Медведев Павел Валерьевич,– написали в тг-канале «ЧП Когалым» близкие Павла.

Прощание проходило в Храме Святой Мученицы Татианы, а захоронили его с воинскими почестями на кладбище города Когалыма в воинском квартале.

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