В Нижневартовске прощаются с погибшим на СВО Денисом Тельминовым

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

Еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с бойцом из Нижневартовска Денисом Сергеевичем Тельминовым состоится во вторник, 14 июля.

- В ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, 27 мая 2026 года погиб Тельминов Денис Сергеевич. Прощание состоится 14 июля 2026 с 10:00 до 10:30 в ритуальном зале «Белый ангел», – говорится в сообщении близких тг-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Захоронят вартовчанина на местном кладбище с воинскими почестями.

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