Фото: полиция ХМАО.

В ночь на воскресенье, 12 июля 2026 года, стало известно о трагедии на транспортной развязке автодороги «Сургут — Лянтор». Авария произошла накануне, 11 июля, около 22:10 на 210-м метре трассы.

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний мужчина, управляя мотоциклом «YAMAHA», двигался со стороны Сургута в сторону поселка Барсово. Не справившись с управлением, он допустил наезд на барьерное ограждение. В результате столкновения пассажир умер от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель был госпитализирован в медицинское учреждение Сургута с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия и причины потери управления выясняются сотрудниками полиции.