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НовостиПроисшествия13 июля 2026 6:46

Директор фирмы из Нижневартовска задержан за взятку в 400 тысяч рублей

За взятку в 400 тысяч рублей задержан директор фирмы из Нижневартовска
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Управленца коммерческой организации из Нижневартовска обвиняют в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия, в крупном размере.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, руководитель коммерческой организации в феврале 2024 года получил от представителя подрядчика не менее 400 тысяч рублей. Взамен он был должен подписать акта приемки материалов завершенных инженерно-геодезических изысканий, которые не были выполнены.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов материалам РУ ФСБ России по Тюменской области. Управленца задержали бойцы Росгвардии по ХМАО-Югре. По уголовному делу проводятся следственные действия. Директору грозит до 9 лет тюрьмы.

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