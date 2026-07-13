Охотник из Берёзово случайно застрелил молодого югорчанина вместо лося

На линию огня встал второй охотник и был убит Фото: Ольга ЮШКОВА.

Трагедия произошла еще в конце апреля текущего года в лесу в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Четыре охотника вышли за добычей, но один перепутал своего товарища с лосем и пристрелил его. Раненый погиб. В отношении охотника возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 34-летний житель Берёзовского района был на охоте с тремя приятелями, увидев цель, он выстрелил из ружья. В тот же момент на линию огня встал 28-летний товарищ тоже с ружьем. Он был смертельно ранен в голову. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Охотнику грозит до 2 лет лишения свободы.

- Следственное управление обращает внимание, что несчастные случаи с причинением гражданам огнестрельных ранений во время охоты регистрируются ежегодно. Среди главных причин - несоблюдение мер безопасности, включая неправильное обращение с оружием, игнорирование правил охоты и неверная оценка обстановки или отсутствие таковой вообще, – добавили в ведомстве.

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