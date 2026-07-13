Директор фирмы из Сургута скрыл от налоговой 14 млн рублей

В Сургутский городской суд направлено уголовное дело о сокрытии от налогообложения свыше 14 млн рублей, в котором обвиняют директора коммерческой организации.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, генеральный директор ООО «Лайм» обвиняется в сокрытие денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере. С февраля по июнь 2024 года директор, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, скрыл более 14 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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