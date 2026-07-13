Сотрудница почты из Югры присвоила 560 тысяч рублей

Фото: Суды Югры

Сотрудница Почты России из Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стала фигуранткой уголовного дела о присвоении денег.

По данным «Судов Югры», женщина 1977 года рождения обвиняется в присвоении или растрате в крупном размере. Женщина работала в одном из почтовых отделений с августа прошлого года. Она принимала платежи за коммунальные услуги, сотовую связь, погашение кредитов, а также провала товары. Наличные деньги она хранила в сейфе до момента инкассации. В феврале 2026 года женщине было нужно вернуть долг в размере 550 тысяч рублей. Тогда она взяла из сейфа на работе все деньги. Факт недостачи был выявлен в ходе внеплановой проверки, проведенной в марте 2026 года. Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причинённый материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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