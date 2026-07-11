Судью из Ханты-Мансийска лишили должности за прогулы и фальсификацию документов

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Судья из Ханты-Мансийска Татьяна Ушакова лишилась должности. Причиной этого стали прогулы и фальсификация документов, сообщает Верховный суд РФ.

- Проверкой установлено, что в день, когда Татьяна Ушакова отсутствовала на рабочем месте, ей был подписан протокол заседания, содержащий заведомо недостоверные сведения, - прокомментировали в суде.

За первое нарушение Ушаковой вынесли предупреждение, а за повторное квалификационная коллегия судей Югры досрочно прекратила ее полномочия. Высшая квалификационная коллегия с принятым решением согласилась.

Но экс-судья возмутилась таким вердиктом и обратилась с жалобой в Верховный суд России. Она указала, что отсутствовала на рабочем месте по уважительной причине, а подписание протокола объяснила неосмотрительностью.

В итоге дисциплинарная коллегия Верховного суда признала решения органов судейского сообщества законными и обоснованными, отметив, что взыскание в виде досрочного прекращения полномочий соразмерно тяжести совершенного проступка.

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