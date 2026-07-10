Скрин с сайта УМВД по Краснодарскому краю

Полиция Краснодарского края задержала в Нижневартовске подозреваемого в афере, которая довела 19-летнего жителя Сочи до реанимации. Телефонные мошенники заставили жертву искалечить себя ножом.

По данным УМВД по Краснодарскому краю, в течение десяти дней мошенники, представившись сотрудниками ФСБ, вводили в заблуждение и запугивали парня. Сперва аферисты убедили молодого человека показать свою квартиру по видеосвязи, а потом заставили покинуть дом. Пока парень ушел из дома, они проникли в квартиру и взломали сейф. После того как денег не оказалось, выручки не обнаружилось, злоумышленники устроили погром, а затем потребовали от него инсценировать нападение на самого себя. Молодой человек нанес себе несколько ножевых ранений и был экстренно госпитализирован в больницу.

Вартовчанин убедил парня из Сочи убить себя Видео УМВД по Краснодарскому краю

Отец пострадавшего парня обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже. 18-летний подозреваемый через день после инцидента купил билет в Нижневартовск, где его и задержали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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