Сургутянин нашел деньги на алименты дочери, после того как приставы арестовали его IPhone

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Житель поселка Федоровский Сургутского райна по решению суда был обязан платить дочери всего четверть от всех доходов. Однако даже эту сумму он решил не платить. У 41-летнего мужчины образовался долг в размере 82 тысяч рублей.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, периодические платежи были минимальными и не покрывали полностью потребности ребенка. Плюс мужчина допустил образование задолженности в размере 82 тысячи рублей. На приеме у судебного пристава алиментщик заявил, что испытывает финансовые трудности и у него нет официальной работы. Во время общения с приставом безработный и нищий сургутянин крутил в руках свой IPhone 16 Pro Max.

Тогда пристав арестовала телефон. Мужчина тут же нашел сначала 51 тысячу рублей, а оставшуюся часть обещал найти до проведения оценки и продажи его гаджета с торгов. В итоге он полностью погасил долг перед дочерью.

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