Избитый у бара вартовчанин получит от обидчика 400 тысяч рублей

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Нижневартовский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина о возмещении вреда, причиненного преступлением. Все случилось на парковке у гриль-бара в Нижневартовске. Двое мужчин не поделили место и один дважды ударил влицо своего оппонента.

По данным «Судов Югры», вартовчанин требовал взыскать через суд с обидчика 900 тысяч рублей. Ведь он получил сильную физическую боль и переломы, да еще и моральный вред. Его обидчик был признан виновным в избиении. Раз истец получил вред здоровью, суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей.

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