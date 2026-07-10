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НовостиЭкономика10 июля 2026 8:41

За полгода Югра экспортировала в Китай более 82 тысяч кубометров пиломатериала

Более 82 тысяч кубометров пиломатериала экспортировала Югра в Китай
Нина БАРИНОВА
Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

С начала 2026 года специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО проконтролировали экспорт более 82 тысяч кубометров в Китайскую народную республику.

Весь лес объёмом 82 тысячи 359 кубометров вывозился из Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Инспекторами оформлено 1628 фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию, которая прошла все необходимые исследования в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

- По результатам проведенных обследований в отгружаемой продукции карантинные организмы не выявлены, вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, – добавили в ведомстве.

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