В Нижневартовске снят режим повышенной готовности на время паводка

Скрин с сайта администрации Нижневартовска

Сегодня, 10 июля, уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска опустился сразу на 14 сантиметров и составил 910 сантиметров. В этой связи в Нижневартовске снят ранее введенный властями режим повышенной готовности на время прохождения паводка. Максимальный показатель уровня воды в Оби этом году достиг 964 сантиметров. Были затоплены более сотни дачных участков и часть дорог к ним. На утро 9 июля её уровень составил 924 сантиметра.

- Приняли решение о снятии режима повышенной готовности при достижении отметки в 910 сантиметров. Однако продолжается работа по оказанию помощи СОНТам и собственникам участков, которые подтопило. Продолжают работать мобильные спасательные посты, – рассказал в соцсетях глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Теперь после снятия режима в городе начали работу по ликвидации последствий. Жителям окажут помощь в вывозе мусора и дезинфекции территории, оказавшейся в зоне подтопления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО 10 июля горят леса на площади 9186,5 га