В ХМАО 10 июля горят леса на площади 9186,5 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

Авиалесоохрана Югры поделилась данными о лесопожарной обстановке на территории Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры на утро 10 июля.

В настоящее время действуют 19 лесных пожаров на общей площади 9186,5 га. Все они расположены только в Нижневартовском районе, где до 18 июля введен режим ЧС. При этом угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Сегодня пять пожаров локализованы на площади 5613 га. На тушении работают 418 человек, в том числе прибывшие на помощь югорским коллегам из Бурятии 50 спасателей. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

За последние сутки было выявлено четыре новых лесных пожара, один из них ликвидирован на площади 0,9 га. Всего за 2026 год зарегистрировано 317 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 30890,36 га.

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