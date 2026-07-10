Жители Нефтеюганска задолжали за ЖКУ более 700 млн рублей

Каждый нефтеюганец должен минимум 56 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтеюганске полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Одновременно водоканал ремонтируют водопроводы и канализации, на которые требуются огромные средства. Между тем жители города задолжали за услуги жилищно-коммунального хозяйства более 700 млн рублей. получается, что каждый горожанин от новорожденного до глубокой старика должны более 56 рублей. Просроченными платежами являются 447 млн рублей. Однако, в сравнении с прошлым годом общий долг сократился на 13%.

Больше всего нефтеюганцы должны за за отопление и горячую воду: 329 млн рублей. За содержание жилья не заплачено 189 млн рублей. Еще 159 млн рублей надо заплатить за потребленную холодную воду и водоотведение.

В администрации Нефтеюганска заявляют, что на регулярной основе ведут работу по снижению задолженности.

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