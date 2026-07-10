Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость10 июля 2026 9:50

Жители Нефтеюганска задолжали за ЖКУ более 700 млн рублей

Более 700 млн рублей задолжали жители Нефтеюганска за услуги ЖКУ
Нина БАРИНОВА
Каждый нефтеюганец должен минимум 56 рублей

Каждый нефтеюганец должен минимум 56 рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтеюганске полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Одновременно водоканал ремонтируют водопроводы и канализации, на которые требуются огромные средства. Между тем жители города задолжали за услуги жилищно-коммунального хозяйства более 700 млн рублей. получается, что каждый горожанин от новорожденного до глубокой старика должны более 56 рублей. Просроченными платежами являются 447 млн рублей. Однако, в сравнении с прошлым годом общий долг сократился на 13%.

Больше всего нефтеюганцы должны за за отопление и горячую воду: 329 млн рублей. За содержание жилья не заплачено 189 млн рублей. Еще 159 млн рублей надо заплатить за потребленную холодную воду и водоотведение.

В администрации Нефтеюганска заявляют, что на регулярной основе ведут работу по снижению задолженности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти 5 тысяч жителей Югры покусали клещи с начала сезона