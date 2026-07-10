Почти 5 тысяч жителей Югры покусали клещи с начала сезона

Клещи стали нападать реже на югорчан Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона активности клещей 4980 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратились в поликлиники по поводу присасывания кровососов. Чаще всего атакам клещей подвергались жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нягани, Сургута, Октябрьского и Кондинского районов.

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО-Югры проверили на вирусы 1 652 снятых с югорчан экземпляра. К сожалению, в 512-ти клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 20-ти клещах был обнаружен вирус клещевого энцефалита. Еще 104 клеща оказались заражены риккетсиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

В настоящее время в Югре проводятся второй этап акарицидных обработок в местах массового пребывания людей, а также на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. На сегодня охвачено 7810,0 га.

Напомним, что наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления.

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