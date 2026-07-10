Житель Пыть-Яха прописал жену знакомого и стал уголовником

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В ходе массовых облав в рамках выявления нарушений миграционного законодательства, сотрудники полиции Пыть-Яха выявили факт фиктивной регистрации иностранки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, к 44-летнему жителю Пыть-Яха в июне текущего года обратился знакомый. Он попросил прописать у него свою жену, которая является гражданкой Средней Азии. Мужчина решил выручить приятеля и прописал мигрантку. Женщина, конечно же, жила совсем по другому адресу.

Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ему грозит до пяти лет лишения свободы за свою человечность.

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