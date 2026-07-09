Фото: Подслушано в Лангепасе

За последние дни жители разных городов и поселков сообщают о гуляющих вблизи населенных пунктов и вдоль трасс Ханты-Мансийского автономного округа - Югры медведей.

Так, медведя заметили возле трассы неподалеку от поселка Лемпино в Нефтеюганском районе. Жителей города Лангепаса мэрия предупреждает о том, что на городском кладбище появились медвежьи следы.

В ХМАО рядом с жилыми домами гуляют медведи Видео ЧП Нижневартовск. Происшествия

Настоятельно просим вас воздержаться от посещения этого места. Нахождение на кладбище в данный период представляет прямую угрозу вашей безопасности, - говорится в группе городского дорожно-эксплуатационного управления.

6 июля в ЕДДС города Мегиона неоднократно поступали сообщения от жителей о том, что в СНТ «Подземник», а также в ТСН «Строитель – 1» и «Строитель – 2» они не раз видели взрослого медведя.

Кроме того, на шестом-седьмом километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск в районе СОТ «Кедр» замечен медведь-хулиган. Ранее он гулял в районе седьмого-восьмого километра, где повредил две контейнерные площадки. Зверю около трёх лет, ведёт себя агрессивно, не боится людей и автомобилей. Об этом сообщил мэр Стрежевого.

При обнаружении животного не приближайтесь к нему и незамедлительно звоните по номеру 112.

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