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НовостиНедвижимость10 июля 2026 7:09

ХМАО на подготовку к отопительному сезону направит 5,44 млрд рублей

На подготовку к отопительному сезону ХМАО направит 5,44 млрд рублей
Нина БАРИНОВА
Фото: департамент ЖКХ и энергетики Югры

Фото: департамент ЖКХ и энергетики Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в этом году на подготовку к отопительному сезону планируется направить 5,44 млрд рублей, из которых 1,95 млрд рублей выделяют из средств окружного бюджета.

Как рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики Югры, на эти деньги идет замена изношенных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения протяжённостью 105,7 км.

Кроме того, округ полностью обеспечен топливом, необходимым для прохождения отопительного периода 2026–2027 годов. В отдаленные поселки региона завезли 21 734 тонны угля и 12 073 тонны нефтепродуктов. Проведена работа по подготовке резервных источников электроснабжения социально значимых объектов.

Сформировано 443 аварийные бригады, которые готовы оперативно и в любое время приступить к ликвидации возможных аварий.

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