В Югре полицейские задержали с поличным девушку-курьера телефонных мошенников

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В полицию Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обратилась 86-летняя местная жительница. Она рассказала, что позвонил якобы представитель оператора связи и предложил ей оформить скидку на услуги связи. Бабуля согласилась и сообщила все свои персональные данные. Вскоре пенсионерке позвонила уже следователь, которая заявила, что злоумышленники получили её персональные данные, а теперь от ее имени переводят деньги экстремистам.

Мошенники запугали бабулю и потребовали передать им для сохранения все свои сбережения. бабуля вынула из под матраса свои 1 миллиона 200 тысяч рублей. Деньги она была обязана передать курьеру. Вот тут старушке стало жаль денег, она засомневалась и сделала самое верное – обратилась в полицию. Далее сделка между преступниками и бабушкой проходила под контролем полицейских. Так была задержана 20-летняя жительница Великого Новгорода, которая выполняла у мошенников роль курьера.

Следователям девушка рассказала, что нашла подработку в Интернете и была в курсе того, что чем она занимается. По указанию кураторов наглая преступница колесила по городам России, где забирала у обманутых людей деньги и отправляла на счета кураторов за процент от сделки.

Девушка заключена под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дела. Полицейскими устанавливаются соучастники преступления и другие эпизоды противоправной деятельности задержанной.

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