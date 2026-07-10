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НовостиОбщество10 июля 2026 6:43

Житель Нижневартовска, чтобы приехать на свадьбу дочери в Таджикистан, заплатил почти 800 тысяч долга

Почти 800 тысяч долга заплатил житель Нижневартовска, чтобы уехать на свадьбу дочери в Узбекистан
Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

В отделении судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району было возбуждено десять исполнительных производств в отношении нового россиянин. Мужчина задолжал банкам, ресурсникам и просто людям более 770 тысяч рублей, включая исполнительский сбор в размере 53 тысячи рублей. Мужчина планировал ехать к дочери на свадьбу в Таджикистан, но тут подсуетились приставы и наложили ему запрет на выезд за границу.

В пресс-службе УФССП по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре рассказали, что после введения ограничений выезда за границу, должник сам пришел к приставам и оплатил весь имеющийся долг. После этого он спокойно выехал на праздник к дочери за границу.

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