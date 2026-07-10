В ХМАО 25,3 тысячи семей получили новое жилье взамен аварийного

Фото: правительство Югры

С 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре новое жилье взамен аварийного получили 25,3 тысячи семей. По этому показателю регион стал лучшим в России. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Только в 2025 году в Югре более 3 тысяч семей переехали из аварийных домов в благоустроенные квартиры. В ближайшие годы власти расселят еще более 120,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья, а новые квартиры получат 6 715 человек.

- Работа по расселению аварийных домов системно ведется с 2008 года по поручению президента. С момента включения программы в нацпроект в 2019 году в России свои жилищные условия улучшили более 408 тысяч семей, а площадь расселенных домов превысила 16,5 миллиона квадратных метров, - добавил Марат Хуснуллин.

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