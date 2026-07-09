Единороссы ХМАО утвердили список кандидатов в депутаты Думы Югры

XXXIX региональная конференция «Единой России». Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

В ХМАО определили предвыборный список кандидатов в депутаты Думы Югры восьмого созыва от «Единой России». В него вошли 85 представителей партии, которые ранее получили поддержку избирателей в ходе предварительного голосования. Возглавил список губернатор Югры Руслан Кухарук. Перечень кандидатов утвердили делегаты 22 муниципалитетов региона в ходе XXXIX региональной конференции ЕР в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Состав нашей команды существенно обновился. В список вошли участники специальной военной операции, работники социальной сферы, активные общественники, предприниматели – те, кто ежедневно сталкивается с реальными запросами людей и знает, как добиваться результата, — отметил Руслан Кухарук. — Возглавлю список кандидатов лично – для меня это большая честь и серьезная ответственность перед жителями нашего региона.

Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии Борис Хохряков обратил внимание на многогранность Югры. Многообразие сфер, которые представляют кандидаты партии, позволит учесть интересы большого числа жителей региона и конкретного муниципалитета.

— Кандидаты от «Единой России» – это люди, которые всегда находятся в прямом диалоге с югорчанами: от фронтовых запросов до вопросов городского хозяйства и защиты коренных народов, они представляют интересы наших избирателей на всех уровнях, — подчеркнул Борис Хохряков.

Курс работы партийцев на ближайшие пять лет определит народная программа — главный документ ЕР, который формируют совместно с жителями страны. Югорчане уже направили в региональное отделение партии свыше 44 тысяч предложений. Среди них инициативы по поддержке семей, развитию здравоохранения и модернизации объектов инфраструктуры. Итоговую редакцию документа примут на очередном съезде партии в Москве 22 августа.