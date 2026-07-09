Нижневартовск простится сразу с 2 погибшими на СВО бойцами

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

Сразу двое жителей Нижневартовска погибли в зоне проведения специальной военной операции в ходе выполнения боевых задач. Прощание с ними состоится 10 июля, в пятницу в ритуальном зале «Белый ангел». Об этом сообщают близкие бойцов в тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции 8 июня 2026 года погиб при выполнении боевого задания Алексей Владимирович Чирков. Прощание состоится с 11.00 до 11.30.

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

А 17 июня текущего года героически погиб любимый муж, сын, отец Георгий Георгиевич Луковский 27.03.1986 года рождения. Прощание с ним состоится с 12:00-12:30.

Оба мужчины будут похоронены на местном кладбище с воинскими почестями.

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