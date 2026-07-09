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НовостиОбщество9 июля 2026 11:58

Мать из Мегиона через суд добивались выплат за погибшего на СВО сына

За погибшего на СВО сына матери из Мегиона пришлось выбивать через суд
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура Мегиона восстановила социальные права матери погибшего участника специальной военной операции. Их пришлось выбивать через суд.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, сын югорчанки погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина был посмертно награжден орденом Мужества. Женщина обратилась в уполномоченный орган, но ей отказали в причитающихся выплатах – поощрение в связи с получением им посмертно государственной награды. Прокурор обратился в суд с иском о назначении женщине единовременной выплаты, как члену семьи погибшего военнослужащего. Суд иск удовлетворил.

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