Самолеты из Сургута в Бишкек и Худжанд будут летать чаще

Фото: Международный аэропорт Сургут

С июля Utair вводит дополнительную частоту по направлению Сургут Бишкек. Отныне рейсы будут выполняются два раза в неделю. Вылеты осуществляются по вторникам и четвергам.

Вылет из Сургута по плану идет по вторникам - в 00:10. Из Бишкека борт вылетает в 05:40.

Вылет из Сургута по четвергам запланирован в 23:40, а из Бишкека по пятницам в 05:00. Время в пути составляет 3 часа 15 минут.

Кроме того, авиакомпания увеличивает рейсы направлению Сургут — Худжанд. Теперь полеты будут выполняться 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам в 18:10, 12:45 и 21:00 соответственно. Из Худжанда во вторникам пятница и воскресеньям в 23:00, в 17:50 и в 01:45 соответственно. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

По информации пресс-службы Аэропорт Сургута, актуальную информацию о статусе рейсов можно получить на онлайн-табло официального сайта аэропорта Сургут. Просим пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

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