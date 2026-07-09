Ливни и дожди с грозами обрушатся на города Югры в ночь на 10 июля

Сильные ливни обрушатся на Югру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС в ночь на 10 июля местами по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидается сильный дождь и гроза. Непогода затронет Нижневартовский и Сургутский районы, а также города Радужный, Покачи, Лангепас, Сургут и Когалым.

В пятницу, 10 июля, в регионе переменная облачность. Ночью по западной половине местами кратковременный дождь, по восточной половине кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +14...+19 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем также пройдет местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24...+29 градусов, местами +14...+19 градусов.

В субботу, 11 июля, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем в отдельных районах гроза. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит +12...+17 градусов, местами +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В воскресенье, 12 июля, тоже переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит +12...+17 градусов, местами +5...+10 градусов. Днем воздух прогреется +21...+26 градусов, местами до +16 градусов.

МЧС России рекомендует:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

При возникновении происшествий звони по телефону 112.

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