В аэропорту Ханты-Мансийска через несколько часов парковка станет платной

Фото: аэропорт Ханты-Мансийска

Уже с завтра, 10 июля, на привокзальной площади аэропорта Ханты-Мансийска начинает действовать новый порядок работы парковки. Отныне она станет платной.

Если вы планируете поездку в аэропорт, встречу или проводы пассажиров, рекомендуем заранее ознакомиться с новыми правилами парковки, чтобы ваша поездка прошла спокойно и без лишних вопросов. Это сделано для повышения транспортной безопасности пассажиров.

Аэропорт Ханты-Мансийска - это объект транспортной инфраструктуры, отнесенный федеральным законодательством к категории объектов повышенной опасности. По сегодня стихийно брошенные на территории аэропорта автомобили создают реальные риски: бесконтрольный транспорт у стен здания, заблокированные проезды для скорой, пожарных и рейсовых автобусов. Отныне шлагбаумы исключили хаотичную парковку, освободили проезд для спецтехники и снизили риски ДТП. Теперь камера фиксирует номер автомобиля при въезде. Первые 20 минут - бесплатно. Этого достаточно для посадки или высадки пассажиров.

Дальше идет оплата по тарифу: с 21 минуты – 300 рублей за час, с 5-го часа до конца суток – 1 200 рублей за сутки, каждые последующие сутки – 1 200 рублей за сутки.

Все средства от сбора платной парковки будут направлены на благоустройство территории аэропорта и повышение комфорта пассажиров, добавили в пресс-службе воздушной гавани окружной столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Сургута ищут подрядчика на строительство сухого фонтана и пешеходные дорожки парка «Кедровый лог»