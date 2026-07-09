Кондинца отправили в колонию за неуплату алиментов

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Житель Кондинского района на четыре месяца отправлен в колонию строгого режима за неуплату алиментов на содержание своих детей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, суд признал виновным горе-отца в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Мужчина является отцом троих, суд ранее обязал его выплачивать алименты в размере 50% от всех его доходов. Но мужчина официально нигде не работал, долг капал и натекла вполне весомая сумма.

Мужчина скрывался от судебных приставов и бывшей, а потому суд назначил виновному наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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