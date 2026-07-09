В Урае за антисанитарию на 2 месяца прикрыли кафе

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

В городе Урае на 60 суток закрыли кафе «Сити» из-за царящей там антисанитарии. Судебные приставы уже опечатали все двери.

В УФССП по ХМАО-Югре рассказали, что Урайским городским судом было рассмотрено административное правонарушение в отношении владельца кафе. Причиной послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора. Тогда суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на два месяца.

В течение двух месяцев судебные приставы будут проводить проверки на предмет соблюдения требований исполнительного документа.

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